MacBook Air (2022): il suo prezzo crolla nuovamente su Amazon

Sapevate che il nuovo MacBook Air del 2022 sta crollando inesorabilmente su Amazon? Il suo prezzo infatti essa scendendo con una velocità pressoché inaudita. Da oltre 1529 € di listino infatti, si può portare a casa a 1362,00€ con spese di spedizione inclusa nel costo del computer. Capirete benissimo che si tratta di una promozione eccezionale che mi farà risparmiare diverse centinaia di euro.

Comprare un gadget da Amazon poi, è una garanzia su tutti i fronti: cioè l’assistenza del portale attiva tutti i giorni fino a mezzanotte, anche nei festivi. Non di meno, avrete accesso alla garanzia Apple per un anno e quella di Amazon per ben due.

MacBook Air 2022 che passione

Partiamo dal design di questo laptop: finalmente abbiamo una riprogettazione dell’estetica di questa gamma di prodotti. Se per anni abbiamo avuto la classica livrea a cuneo, adesso Apple ha usato la cifra stilistica già vista con i modelli pro da 14 e 16” del 2021. line squadrate, dure , niente più parti affusolate per questo dispositivo. Abbiamo semplicemente un pro in miniatura, drasticamente più leggero perché pesa solo 1,3 kg e poi ha uno schermo LCD Super Retina al posto del mini LED che troviamo nei prodotti più costosi e avanzati.

Ritorna finalmente la porta MagSafe per la ricarica e poi abbiamo due porte USB di tipo C con tecnologia Thunderbolt al seguito. La tastiera poi è fantastica ed è la stessa del MacBook Air 2020 che a sua volta, riprende la tecnologia dei modelli con processore Intel. Il meccanismo infatti non è di ultimissima generazione ma, ve lo diremo come parere del tutto soggettivo, durante la lunga digitazione è da preferire a quella dei Pro 14/16”.

State tranquilli per quanto riguarda il processore Apple Silicon M2. Con questo SoC si può perfino fare editing video, fotografico, si può programmare, si può studiare senza il minimo problema. Qui me lo possiamo garantire: si riescono a montare video in 4K sia su Final Cut che su Adobe premiere Pro. la ram minima è di 8 GB e lo storage minimo invece di 256 GB.

È vero che si possono personalizzare queste opzioni direttamente sul sito di Apple ma poi si perde tutta la magia del prodotto low cost. Noi vi consigliamo di prenderlo così come lo trovate su Amazon da questo link a questo prezzo. Va bene sia per chi deve farne utilizzo basico che per i giovani professionisti o i Creator in carriera

