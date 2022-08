MacBook Air (2022): il prezzo cala di giorno in giorno

Se state cercando un nuovo computer di fascia alta e non sapete cosa comprare, vi consigliamo il nuovo MacBook Air 2022. Stiamo parlando di un laptop di Apple che vanta il nuovo processore Apple Silicon di seconda generazione, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di memoria interna. Perché comprarlo? Per tantissimi motivi. Ma quel che dovete sapere e che il suo prezzo scende inesorabilmente di giorno in giorno. Un esempio? Oggi l’ho portato a casa 1506,23 €, con spedizione gratuita e possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto.

MacBook Air (2022): che bomba a questo prezzo

Se lo ordinate entro poche ore sarà a casa vostra già entro giovedì o al massimo venerdì.la disponibilità è immediata e la transazione è sicura: viene venduto e spedito da Amazon. ci sono quattro colorazioni tra cui scegliere, ma la più interessante è sicuramente la Midnight anche se trattiene troppo le impronte.

Lo schermo è un’unità Liquid Retina da 13,6“, molto ben definita e con angoli di visuale eccellenti, pur essendo un LCD. Essendo sottile, non pesa nulla.di fatto, solo 1,24 kg ed è fantastico nell’utilizzo quotidiano. La nuovissima piattaforma M2 garantisce poi prestazioni di alto livello sia sul fronte gaming che su quello professionale. Volendo, potete montare i vostri video preferiti direttamente da questo portatile e se proprio ne avrete bisogno, vi basterà collegare un monitor tramite la USB C. Per la ricarica invece troviamo la porta MagSafe, come i portatili Pro da 14 e 16“.

Ci sono fino a 18 ore di autonomia con una singola carica; questo laptop fanless (ovvero senza ventole) È in grado di garantire performance degne di nota. Anche la videocamera anteriore e gli speaker stereo sono fantastici e troviamo perfino tre microfoni con un sistema audio a quattro altoparlanti col supporto per l’audio spaziale. In poche parole, un vero piacere sia per gli occhi che per le vostre orecchie. E poi, è facilissimo da usare; vi basterà mettere l’account e il vostro profilo e il Mac farà tutto da sé.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.