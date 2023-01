MacBook Air (2022): ecco perché devi comprarne uno ADESSO

Il MacBook Air (2022) è il laptop più leggero e compatto che vi sia; parliamo di un dispositivo fanless (ovvero senza ventola) che pesa poco più di 1,2 kg ma presenta un chip potentissimo sotto la scocca (Apple Silicon M2). Questo processore riesce a far girare fluidi tutti i software, da quello più leggero (OpenOffice) a quello più pesante (DaVinci Resolve 18 o Adobe Premiere). Di fatto, il computer è ottimo anche per chi fa programmazione, per chi fa musica, per chi postproduce fotografie o monta video per hobby o per lavoro.

Oggi lo trovate in super sconto a soli 1269,00€ con spese di spedizione incluse comprese nel prezzo. Ovviamente lo trovate su Amazon e sappiate che la consegna è celere. In pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi spendiate un singolo centesimo in più. Con Amazon godrete di una doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella del venditore per ben due anni con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, potete dormire sonni tranquilli perché avrete sempre il massimo supporto in caso di guasto o malfunzionamento. Dulcis in fundo, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis o con il sistema interno al sito.

MacBook Air (2022): perché comprarne uno?

Il design di questo laptop è sottilissimo, come detto. Pesa pochissimo, è leggero, è versatile ed è perfetto sia per il gioco che per il lavoro. Scatenate la vostra creatività, anche perché verrete supportati dall’ottimo processore M2 che riesce a far andare il Mac veloce come una scheggia. Insieme al chip troverete 8 GB di memoria unificata (RAM), più che necessari per avere un multitasking rapidissimo.

La batteria è la killer feature di questo device: fino a 18 ore di autonomia con una singola carica. E poi, la webcam interna è nitida e gira video in FHD; ottimi anche i microfoni in array per fare videocall come dei veri “Pro”. A 1269,00€ non fatevelo sfuggire.

