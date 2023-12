MacBook Air (2022) da 13": sconto del 7% e lo paghi anche in comode rate su Amazon

Uno dei portatili più interessanti che vi è in circolazione è sicuramente l’ottimo MacBook Air (2022) di casa Apple che dispone del potentissimo processore Apple Silicon M2. Grazie agli sconti esclusivi di Amazon potrete portarvelo a casa (nella sua iterazione con display da 13,3″, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, in colorazione Midnight) a soli 1249,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Tenete conto che si potrà dilazionare l’importo con il noto portale di e-commerce americano così andrete a pagare soltanto piccole rate mensili con interessi piccoli e agevolati. Altresì, sappiate che c’è il sistema interno al sito che vi suddivide il pagamento in cinque soluzioni, a tasso zero (ma è valido solo per gli account abilitati). Considerate che avrete poi un anno di garanzia con il costruttore, e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

MacBook Air (2022) da 13″: il laptop da prendere

Il cuore pulsante di questo MacBook Air è il potente chip Apple Silicon M2, un’evoluzione dei precedenti processori della mela. Con il processore in questione, il device riesce ad offrire prestazioni incredibili, gestendo senza sforzo applicazioni complesse, editing multimediale e perfino una leggera programmazione con i software appositi. La velocità di questo prodotto è semplicemente sorprendente. Vi potrete immergere in un mondo di dettagli straordinari grazie al display Retina da 13,6 pollici. È un pannello LCD IPS dai colori vividi e vivaci c’è anche la tecnologia True Tone che regola automaticamente la temperatura del colore del display per adattarsi alla luce ambientale.

Ha un design minimal con uno spessore ridottissimo e un peso inferiore a 1,2 Kg. Questo laptop è incredibilmente portatile, ideale per chi è sempre in movimento. La scocca unibody in alluminio conferisce al MacBook Air un aspetto elegante e resistente. Eccellente l’autonomia che vi offrirà fino a 15 ore di navigazione web wireless e fino a 18 ore di riproduzione di video,

Ora è il momento perfetto per acquistare questa macchina da lavoro portatile super performante ma anche super leggera, silenziosissima (visto che è fanless, ovvero priva di ventole) e dall’autonomia infinita. A soli 1249,00€, il MacBook Air (2022) è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.