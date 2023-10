MacBook Air (2022) da 13": prezzo INCREDIBILE, costa solo 1179€

Se siete alla ricerca di un laptop leggero di nuova generazione e non sapete cosa acquistare, noi oggi vogliamo suggerirvi l’ottimo MacBook Air (2022) da 13 pollici che, nella sua iterazione color Midnight con 8 GB di memoria unificata, SoC Apple Silicon M2 e 256 GB di storage su SSD super veloce, costa solo 1179,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon. Capite bene che a un prezzo così irrisorio vi porterete a casa una macchina perfetta per il lavoro in mobilità, per lo studio e per la creazione dei contenuti per i social. Di fatto, il portatile pesa solo 1,2 Kg, ha un display generoso da circa 13″, dispone di una batteria che dura tantissimo con una singola carica e si ricarica sia con la MagSafe che con la ricarica USB Type-C.

Se siete interessati/e, vi invitiamo ad approfittarne: non sappiamo quante scorte siano disponibili sul noto portale di e-commerce americano e non sappiamo quanto durerà ancora la promo dedicata. Fate presto, dunque: questa è un’occasione veramente intrigante da cogliere al volo.

MacBook Air (2022): impossibile resistergli

Questo MacBook Air (2022) è un prodotto sensazionale: ha un processore Apple Silicon M2 sotto la scocca con 8 GB di memoria unificata (RAM) e 256 GB di SSD. Le prestazioni saranno sempre al top visto che può eseguire app e software come DaVinci Resolve 18, Avid Media Composer o l’intera suite Adobe senza il minimo lag. Pensate che si può anche fare post produzione di pesanti file RAW senza problemi o editing video in 4K.

Il portatile ha un’autonomia esagerata con una singola carica, si ricarica via MagSafe o con la porta USB Type-C e pensate che è silenziosissimo perché è privo di ventole. Viene venduto e spedito da Amazon, con consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione: a 1179,00€ è un best buy assoluto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.