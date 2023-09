MacBook Air (2022) da 13": prezzo BASSISSIMO per il laptop del momento

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop leggero ma potente, con uno schermo risoluto e generoso, ricco di tecnologia e con un processore all’avanguardia, oggi vi consigliamo il meraviglioso MacBook Air (2022) da 13″ con chipset Apple Silicon M2. Il device, uscito un anno fa sul mercato internazionale, si presenta ancora oggi come un terminale fantastico, perfetto per tutti i tipi di utilizzo. Va benissimo per gli studenti ma anche per i professionisti che vogliono una macchina portatile, compatta ma in grado di fare qualsiasi operazione. Grazie agli sconti di Amazon oggi questo capolavoro di casa Apple potrà essere vostro con soli 1179,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il costo è già bassissimo ma con le offerte del noto portale di e-commerce americano adesso è ancora più conveniente.

MacBook Air (2022): perfetto per gli studenti

Questo laptop è perfetto per gli studenti e per tutti coloro che fanno una vita dinamica e sono sempre in giro; di fatto, con un profilo super sottile e un peso di circa 1,2 Kg, potrà essere trasportato senza problemi. È resistente ma leggero, ha uno schermo LCD IPS Retina da 13″, presenta il chipset Apple Silicon M2 che garantisce performance strepitose anche con applicazioni pesanti e complesse e infine, ha una batteria che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica. Ciò significa che si potrà uscire senza il caricabatterie perché tanto l’autonomia del device vi assicurerà ore ed ore di uso intenso. Non dimenticate che la ricarica può avvenire mediante MagSafe o sfruttando la tecnologia USB Type-C Thunderbolt.

Il MacBook Air (2022) in sconto è in colorazione Galassia, presenta il SoC Apple Silicon M2, ha 8 GB di memoria unificata e 256 GB su SSD interno. Ci sono le spese di spedizione grazie ad Amazon e la consegna è sempre celere e immediata, oltre che gratuita.

