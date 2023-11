MacBook Air (2022) da 13": il laptop fanless che cercavi a meno di 1150€ su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il meraviglioso MacBook Air (2022) di casa Apple, il laptop fanless che tutti desiderano, oggi è in super sconto al prezzo speciale di soli 1149,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un costo irrisorio per un terminale potentissimo, in grado di fare qualsiasi cosa, pensato sia per gli studenti ma anche per i giovani professionisti che vogliono un portatile ultraleggero da portare in giro. Lo trovate sul noto sito di e-commerce americano con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; non lasciatevelo sfuggire perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve.

MacBook Air (2022): il laptop per tutti

Questo meraviglioso computer fanless di casa Apple è un vero best buy; è il portatile più venduto degli ultimi mesi perché vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Il design del MB Air è minimal ed elegante al tempo stesso, è privo di ventole e ciò significa che non farà rumore in nessun ambiente (è ottimo infatti, nelle aule universitarie o nelle biblioteche). Sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M2 con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage al seguito. Il display è da 13,6″ con cornici sottili e notch di piccole dimensioni.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, dulcis in fundo, c’è il reso gratis entro il 31 gennaio 2024. Non lasciatevelo sfuggire a 1149,00€ su Amazon.

