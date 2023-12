MacBook Air (2022) da 13": il LAPTOP da comprare oggi

Se siete alla ricerca di un nuovo portatile di fascia alta ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze e necessità. Si chiama MacBook Air (2022), ha lo schermo da 13″ e un processore interno potentissimo. È altresì leggero e sottile, senza ventole, non fa rumore (e ciò lo rende perfetto in ambienti come aule universitarie, biblioteche e non solo), ha una scocca in alluminio (disponibile in diverse colorazioni) e c’è un pannello LCD IPS Retina da 13,3″ super risoluto e ben definito, perfetto per la visione dei contenuti e per lavorare. Grazie agli sconti folli di Amazon questo prodotto sarà vostro al prezzo speciale di 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso. Il modello in questione è in colorazione “midnight” con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage su SSD super veloce.

MacBook Air (2022): il portatile perfetto per gli studenti

Grazie al suo costo contenuto, al peso ridotto, alla leggerezza senza eguali e al suo rapporto schermo-cornici, è il miglior portatile da acquistare per lo studio o per l’università. Costa poco (solo 1199,00€, IVA inclusa) ma offre tanto: pesa poco meno di 1,2 Kg, ha un processore interno Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di storage su SSD super veloce. Troviamo una tastiera comoda e confortevole con tasti ben distanziati e retroilluminati. Il trackpad è ampio e generoso e supporta le gestures. Con questo chipset interno poi, potrete anche fare montaggio video in 4K senza il minimo problema.

Il MacBook Air (2022) viene venduto e spedito da Amazon a soli 1199,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire e compratelo adesso prima che terminino le scorte disponibili. C’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.