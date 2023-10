MacBook Air (2022) da 13": il LAPTOP che devi acquistare OGGI

Se state cercando un buon portatile per l’università, per il lavoro, che sia al tempo stesso, leggero ma performante, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Di fatto, il meraviglioso MacBook Air (2022) con schermo da 13 pollici, il modello uscito un anno e mezzo fa, per intenderci, costa solo 1199,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Secondo noi, è uno dei migliori device da comprare sul noto portale di e-commerce americano, anche perché dispone di tantissimi vantaggi esclusivi. Inoltre, la versione che vi suggeriamo è quella con scocca in colorazione Midnight, con 8 GB di memoria unificata (RAM) e 256 GB di storage al seguito. Siate veloci se siete interessati: le scorte potrebbero terminare a breve.

MacBook Air (2022) da 13″: il laptop da acquistare oggi

Questo meraviglioso computer di casa Apple è un vero portento: partiamo dall’estetica. Gode di un design mozzafiato, bellissimo, sottile e pesa solo 1,2 Kg. Non di meno, nonostante tutto, ha una batteria che dura tantissimo con una singola carica: questo vuol dire che potrete uscire di casa la mattina con il 100% e affrontare un intero giorno di utilizzo intenso senza dover mai passare dalla corrente. Ad ogni modo, si ricarica mediante MagSafe o sfruttando la porta USB Type-C. Il processore interno è l’ottimo Apple Silicon M2 di seconda generazione che promette prestazioni di alto profilo: va benissimo per studiare, per fare ricerche, per fare lavori di programmazione o di post produzione fotografica e, pensate un po’, anche di video editing. Non lasciatevi sfuggire questa occasione.

Con un costo di 1199,00€, il MacBook Air (2022) con schermo da 13″ è un best buy su tutta la linea, dotato di specifiche al top e di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita: arriverà a casa vostra entro 24 o 48 ore. Si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.