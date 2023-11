MacBook Air (2022) da 13" costa solo 1199€ su Amazon, correte

Il meraviglioso MacBook Air (2022) di Apple con schermo da 13″ costa solo 1199,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. A questa cifra è infatti difficile trovare di meglio perché è un prodotto sensazionale, leggero, performante, che costa poco ma offre tanto. Di fatto è stato, sin dal suo esordio sul mercato, un successo incredibile per l’azienda di Cupertino: ha da subito venduto tantissimo ed è stato ampiamente recensito dai media internazionali con voti positivi. Questo computer è l’erede dell’amatissimo MacBook Air con M1 e rispetto al modello di scorsa generazione rinnova il design e presenta un’architettura leggermente diversa, ma non stravolgente. Troviamo ancora la piattaforma Apple Silicon, giunta però alla sua seconda declinazione. Il modello in sconto è in colorazione Midnight e ha 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage su SSD.

MacBook Air (2022): il best buy del giorno su Amazon

Questo fantastico MacBook Air (2022) è un computer pazzesco, leggerissimo, velocissimo, performante, potente e rivoluzionario. Dispone di uno schermo LCD IPS Retina da 13,6″ che permette una visualizzazione dei contenuti eccellente in ogni contesto. Ha un processore Apple Silicon M2 sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da ben 256 GB di spazio su SSD.

C’è poi una porta MagSafe per la ricarica ma troviamo anche le varie USB Type-C che servono per collegare periferiche o, perché no, anche per ricaricare il laptop. Ci sono speaker audio potenti ed evoluti, vi è una tastiera ergonomica con tasti ben rifiniti e spaziosi e il trackpad supporta le gestures. Con una singola carica farete anche un giorno intero di autonomia senza mai dover passare dalla corrente.

Viene venduto e spedito al prezzo speciale di soli 1199,00€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire perché è un best buy senza paragoni. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore con Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.