MacBook Air (2022) da 13": con un prezzo così è pura MAGIA (solo 1149€)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente sensazionale; l’ottimo MacBook Air (2022) da 13 pollici con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di SSD interno costa solo 1149,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, ma siate veloci: a questa cifra potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro – o peggio – le scorte potrebbero terminare a breve. Il modello in questione è quello in colorazione “grigio siderale”.

MacBook Air (2022) da 13″: compratelo adesso

Con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso ad ulteriori vantaggi esclusivi; in primo luogo segnaliamo che c’è la consegna in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche o di ripensamenti) e si avrà accesso alla garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Altresì sappiate che ci sarà la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata con il supporto logistico del sito. Dulcis in fundo, si potrà perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno ad Amazon, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Questo MacBook Air (2022) è un portento; è un PC fanless (privo di ventole), quindi sarà sempre super silenzioso in ogni ambiente e in ogni scenario. Il SoC interno (l’Apple Silicon M2) permette di eseguire senza problemi anche software impegnativi e applicazioni importanti senza il minimo lag. Ci sono poi 8 GB di memoria unificata ed è presente un SSD da 256 GB per l’archiviazione dei file, dei video, delle foto e per l’installazione delle app. L’autonomia è al top e la batteria si ricarica in un lampo con la USB Type-C o mediante MagSafe. A soli 1149,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.