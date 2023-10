MacBook Air (2022) da 13" con M2 a soli 1199€ su Amazon: correte a prenderlo

Oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente intrigante su Amazon: il meraviglioso MacBook Air (2022) da 13″, il modello più venduto della sua categoria, è in sconto al prezzo sensazionale di soli 1199,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che questo laptop, proposto ad un costo irrisorio, diviene presto un best buy senza paragoni che noi vi consigliamo di comprare immediatamente se siete interessati all’acquisto. Non sappiamo quante scorte siano disponibili e non sappiamo ancora quanto durerà la promozione. Inoltre, il modello in questione ha 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD ed è proposto in colorazione Midnight, la più bella, a nostro avviso.

MacBook Air (2022): tanti motivi per acquistarlo

Questo portatile di fascia media di Apple è un portento; anche se costa poco (solo 1199€) può essere utilizzato senza problemi per carichi di lavoro impegnativi come il montaggio video in 4K, la post produzione fotografica di immagini in RAW, ma non solo. Di fatto, è un laptop eccellente anche per gli studenti o per tutti i professionisti che vogliono (o devono) lavorare in mobilità: pesa pochissimo (solo 1,2 Kg) e nello zaino non si sentirà nemmeno. Ottimo il display LCD IPS Retina da 13,6″ con notch che cela la webcam; si vede benissimo in ogni scenario e la tastiera è super ergonomica anche per un utilizzo prolungato. La batteria assicura un giorno di autonomia con uso super intenso, quindi non dovrete preoccuparvi di nulla. Si ricarica via USB Type-C o mediante MagSafe con il cavo proprietario.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata (anche in meno di 24 o 48 ore), si potrà dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 1199,00€ questo MacBook Air (2022) è un vero portento, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.