MacBook Air (2022) da 13": con lo sconto del 6% non puoi lasciartelo sfuggire

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop leggero per lo studio, per l’università, per la scuola, per il lavoro o semplicemente, per le attività amministrative, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 e schermo da 13,6″. Il dispositivo in questione vanta un eccellente rapporto qualità-prezzo: 1349,00€, ma grazie agli sconti folli presenti su Amazon, si porterà a casa all’incredibile cifra di soli 1262,50€, spese di spedizione incluse. Noi vi consigliamo di approfittarne subito se siete interessati/e all’acquisto. Non pensateci troppo; è un super affare e non sappiamo quante scorte siano disponibili ancora sul noto portale di e-commerce.

A proposito, sappiate che la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita, e avrete accesso anche al reso entro un mese dall’acquisto. Volendo, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, per gli account compatibili, e a tasso zero. Inoltre, avrete un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

MacBook Air (2022): il laptop pin incredibile

Questo gioiello tecnologico si trova su Amazon ad un prezzo sensazionale, ma ciò che è veramente fantastico è il suo processore; parliamo dell’Apple Silicon M2, il chip basato su architettura ARM sviluppato in casa Apple. Viene coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD interno, non espandibile. Con questo PC si può eseguire il montaggio video leggero, si può fare post produzione grafica e fotografica, si può scrivere la tesi, lavorare al computer, studiare, fare ricerche e molto altro ancora. La batteria è incredibile e sappiate che si ricarica con la MagSafe o mediante USB Type-C.

Con un prezzo di soli 1262,50€, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvi sfuggire questa promozione:MacBook Air (2022) da 13″ è il PC perfetto da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.