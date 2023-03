MacBook Air (2022): CROLLA (di nuovo) il prezzo su Amazon (-20%)

Uno dei migliori laptop del momento è sicuramente il MacBook Air (2022), un device leggero, portatile, potente, con un pannello meraviglioso, un design all’avanguardia e una tastiera comoda, pensata per la digitazione prolungata. Il device oggi lo pagate un’inezia; gode dello sconto del 20% grazie alle promozioni imperdibili di Amazon. Può essere vostro infatti, a soli 1238,58€ e le spese di spedizione saranno gratuite e comprese nel prezzo.

Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un vero Best Buy che, alla cifra a cui viene venduto, offre qualità, garanzie e molto altro ancora. Comprandolo da Amazon poi, riceverete moltissimi vantaggi esclusivi. Prendiamo in esame i due anni di assistenza tecnica dedicata con il supporto logistico del portale di e-commerce, la possibilità di dilazionare l’importo del computer in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Con Apple avrete un anno di garanzia, ulteriormente estendibile con il programma di AppleCare; infine, si potrà effettuare il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto, qualora dovessero insorgere grosse problematiche.

MacBook Air (2022): a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Il portatile è un prodotto sensazionale, fantastico, leggero (pesa solo 1,2 Kg) e ha un’autonomia strepitosa. Grazie alla sua batteria interna infatti, il computer garantirà ore ed ore di utilizzo intenso senza il minimo problema. Il processore riesce a far girare fluidi anche i software più pesanti (DaVinci Resolve, la suite Adobe, Final Cut Pro). Con questo PC si può montare un video, fare postproduzione grafica, programmazione e molto altro ancora.

Approfittate subito di questa fantastica promozione per fare vostro uno dei laptop più venduti di casa Apple; il MacBook Air (2022) ha un design ereditato dai fratelloni della serie Pro (2021/2023), con tanto di notch sullo schermo da 13,6″ (che, in questo caso, è un pannello LCD IPS di nuova generazione). A 1238,58€ è imperdibile. Lo trovate nella configurazione con 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di storage interno; la colorazione in sconto è quella grigio siderale.

