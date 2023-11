MacBook Air (2022) con M2 a 1199€: design TOP, prestazioni SUPER, prezzo INCREDIBILE

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta incredibile; dopo aver visto il MacBook Air M1 a 799€, adesso vi suggeriamo l’acquisto del MacBook Air (2022) con Apple Silicon M2, un prodotto dal design superlativo, ereditato dai modelli Pro di fascia alta, con un pannello LCD IPS di ultima generazione e una batteria che dura tantissimo e assicura prestazioni inarrivabili per la concorrenza. Costa solo 1199€ nella sua iterazione con scocca color midnight e con 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB di memoria interna. Vi suggeriamo di prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano o prima che termini la promo dedicata. Volendo, ci sono anche altre tinte bellissime tra cui scegliere (silver, galaxy, space gray).

MacBook Air (2022): il laptop per tutti

Questo MacBook Air (2022) vanta specifiche di punta in un form factor compatto e risoluto. Presenta un design all’avanguardia con uno schermo LCD IPS Retina da 13,6″ e con un trackpad ampio e generoso che assicura il supporto alle gestures. La tastiera è ergonomica ed è confortevole anche per una digitazione prolungata. L’autonomia è spaziale e ci sono tanti speaker a bordo per un comparto multimediale incredibile. Sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M2 con 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di SSD interno.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1199,00€, spese di spedizione incluse. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto. Sappiate che la consegna sarà celere e immediata entro 24 o 48 ore e che sarà possibile dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Infine, sappiate che c’è il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e che si può avere diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il supporto logistico del sito.

