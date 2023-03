MacBook Air (2022) con il 12% di sconto su Amazon: non puoi perdertelo

Il MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 oggi lo pagate solo 1269,00€ al posto di 1529,00€ grazie agli sconti di Amazon. Capite bene che il risparmio è elevatissimo, pari al 12% sul prezzo di listino. Questo è uno dei migliori portatili con cui lavorare in giro perché é sì leggero ma è anche incredibilmente performante. Pesa solo 1,24 Kg e nel vostro zaino tech quasi non lo sentirete. Inoltre, è un vero e proprio best blu a questo prezzo perché il risparmio è notevole. Si tratta del 12% in meno sul valore ufficiale, mica poco.

Tante sono le caratteristiche peculiari di questa macchina; abbiamo già menzionato il peso contenuto, ma aggiungiamo anche la batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica, ma non solo. Vi è poi la possibilità di godere di un device veloce e puntuale in ogni operazione grazie al SoC Apple Silicon M2 che garantisce prestazioni al top anche nel montaggio video in 4K HDR su Final Cut o Premiere Pro. Meraviglioso poi il pannello LCD Retina IPS da 13,6 pollici con notch integrato che cela la webcam di ultima generazione.

MacBook Air (2022): perché comprarlo oggi

Questo laptop è poi un prodotto fanless, ovvero senza ventole. Ciò implica che si avrà accesso ad una macchina leggera ma anche silenziosissima e che non scalda quasi mai. Ottima soprattutto se intendete utilizzarla in ambienti particolari come aule scolastiche e sale studio o biblioteche. Si ricarica con la porta USB Type-C o magari, anche con la tecnologia MagSafe di nuova generazione con cavo proprietario.

Si ricarica con la porta USB Type-C o magari, anche con la tecnologia MagSafe di nuova generazione con cavo proprietario.

