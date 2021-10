MacBook Air 2022 avrà un elemento ripreso da iPhone 13

Si dice che il nuovo MacBook Air 2022 di Apple presenterà una tacca sulla parte superiore dello schermo. Di recente, è stato rivelato che i prossimi modelli di MacBook Pro che verranno lanciati tra poche ore, presenteranno un notch sul display, proprio come gli attuali iPhone del costruttore. Si dice anche che l'OEM di Cupertino voglia nascondere abilmente la tacca grazie ad un'unità dalle cornici super sottili.

MacBook Air 2022: un design tutto nuovo e un chip dedicato

Ora, lo stesso leaker che ha rivelato informazioni sulla tacca del display del MacBook Pro 2021, afferma che anche i modelli Air 2022, che verranno lanciati all'inizio del prossimo anno, verranno forniti con una tacca sulla parte superiore dello schermo, secondo quanto dichiarato da MacRumors.

I tipster affermano inoltre che il prossimo device super sottile “avrà un aspetto molto migliore” poiché la società sta pianificando di eliminare l'attuale estetica ricurva “a cuneo”. Si dice anche che il prossimo ‌terminale avrà un design “molto rotondo e leggero”.

Altri rapporti relativi ai prossimi MacBook Air indicano che il gigante della tecnologia sta pianificando di lanciare una versione più sottile e leggera dell'attuale iterazione, con cornici più sottili rispetto a quella che abbiamo oggi.

Per quanto riguarda il notch sulla parte superiore del display, a differenza dell'iPhone, questo non servirà per alloggiare i sensori per il Face ID. Si dice che la tacca ospiterà una nuova webcam 1080p, un sensore di luce ambientale e un indicatore luminoso.

Infine, si legge che il portatile di prossima generazione di Apple sarà dotato di un display con tecnologia Mini-LED con bordi più sottili. Si afferma inoltre che il laptop verrà alimentato dal chipset Apple M2 di nuova generazione e avrà un cavo di alimentazione magnetico MagSafe. Ad ogni modo, non arriverà prima del 2022, purtroppo.