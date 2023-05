MacBook Air (2022) a meno di 1300€ su Amazon: OCCASIONE da non perdere

Se state cercando un buon laptop premium che sia anche leggero, versatile, potente e con un design alla moda e accattivante, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del MacBook Air (2022), un prodotto di casa Apple che si configura come una scelta perfetta sia per i professionisti che per gli studenti. Nello specifico, l’ammiraglia con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di Storage interno, in colorazione galassia, si porta a casa a soli 1299,00€ al posto di 1529,00€.

Capite bene che il risparmio è davvero generoso per un Device che è ancora oggi, un ottimo best buy che riesce a soddisfare le esigenze di tutti. È un PC fanless, ovvero senza ventole e quindi silenziosissimo, ma non solo; è leggero (pesa solo 1,2 Kg), ha due porte Thunderbolt USB Type-C, dispone della ricarica MagSafe, ha uno schermo di ultima generazione LCD IPS Retina da 13,6 pollici con notch per la webcam ed è aggiornato all’ultima iterazione di macOS, il sistema operativo proprietario di Apple. Non fatevi sfuggire questa occasione: il MB Air da 13″ (2022) è un best buy su tutta la linea; approfittatene prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

MacBook Air (2022): impossibile non comprarlo a questo prezzo

Grazie ad Amazon riceverete moltissimi vantaggi esclusivi; come non citare la consegna celere, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, si può ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, ma non solo. Si può godere della garanzia di Apple per un anno o di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

A soli 1299,00€ questo MacBook Air (2022) è un best buy assoluto, ma siate veloci se siete interessati.

