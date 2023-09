MacBook Air (2020): questo è il miglior laptop per gli studenti

È arrivato settembre e adesso si ritorna a scuola o all’università. Sono centinaia di migliaia gli studenti che stanno per tornare nelle aule e biblioteche delle facoltà italiane (e non solo). Il “back to school” è un momento molto importante per i ragazzi e le ragazze, perché in questa fase, molto spesso, ci si trova a scontrarsi con un tema molto importante: la scelta di un nuovo laptop per lo studio e per la creazione di contenuti o la scrittura di testi e documenti. Ecco che quindi sorge una domanda chiave: quale computer acquistare? Qual è il migliore? Premettendo che non esiste una risposta universale valida per tutti/e, noi vogliamo consigliarvi quello che, secondo noi, è il best buy del momento: il MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1. Si trova su Amazon in super sconto al prezzo consigliato di 899,00€, spese di spedizione incluse.

MacBook Air (2020) con M1: il Best Buy su Amazon

Una delle caratteristiche più distintive del MacBook Air (2020) è il processore Apple Silicon M1. Questo chip ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo dei laptop. Offre prestazioni straordinarie e riesce a competere con i SoC presenti nei device più costosi e performanti del mercato. Con la CPU a 8 core e la GPU integrata a 7 core, il device è in grado di gestire facilmente tutte le esigenze accademiche, dalla navigazione web alla gestione di complessi progetti multimediali.

Gli studenti spesso devono lavorare in movimento, e questo portatile di Apple consente di farlo senza doversi preoccupare della batteria. Con una singola carica si potrà affrontare una giornata intera di lezioni, studio e ricerca senza dover cercare una presa elettrica. Il caricatore quindi, potrà rimanere senza problemi a casa; non servirà portarsene uno. Ad ogni modo, si ricarica con un classico cavo USB Type-C.

È sottile e leggero: si può facilmente trasportarlo in zaino o borsa senza sentirne il peso. Presenta poi un display Retina da 13 pollici che offre colori vividi, dettagli nitidi e una luminosità straordinaria. Inoltre, la tecnologia True Tone adatta automaticamente il bilanciamento del bianco in base all’illuminazione circostante, garantendo una visione confortevole in qualsiasi ambiente. Con un prezzo di soli 899,00€ questo laptop è un vero best buy; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.