MacBook Air (2020): prezzo WOW su Amazon ancora per poco tempo (899€)

Se sei uno studente alla ricerca di un laptop che unisca potenza, eleganza e affidabilità nel tempo, il MacBook Air (2020) con Apple Silicon M1 è ciò che farà al caso tuo. Non di meno, è leggerissimo e non sentirai il suo peso nella cartella o nello zaino. Questo straordinario laptop, attualmente in vendita su Amazon a soli 899,00€ in super sconto, rappresenta uno dei migliori investimenti che tu possa fare per il tuo studio. Il PC sarà sempre affidabile, con una grande autonomia e con potenza da vendere anche nelle operazioni più complesse. Non lasciartelo sfuggire.

MacBook Air (2020): perché comprarlo?

Il cuore pulsante del MacBook Air (2020) è il processore Apple Silicon M1, che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell’industria del mondo informatico. Questo SoC personalizzato offre prestazioni eccezionali, sia per il multitasking che per le applicazioni più esigenti. Non importa se stai lavorando su progetti professionali, creando contenuti multimediali o semplicemente navigando sul web: il device sarà sempre all’altezza del compito.

Con un peso di soli 1,29 chilogrammi e uno spessore di appena 1,6 centimetri, questo è uno dei laptop più sottili e leggeri sul mercato. Potrai portarlo facilmente ovunque tu voglia, sia sia in viaggio per lavoro o in sala studio. Inoltre, sarà sempre super silenzioso perché non presenta ventole al suo interno.

Vanta un display Retina da 13 pollici che offre colori vibranti e una risoluzione straordinaria e, dulcis in fundo, una delle caratteristiche più intriganti di questa macchina è la sua eccezionale autonomia: grazie al processore Apple Silicon M1 altamente efficiente, questo portatile può durare fino a 15 ore con una sola carica. Ciò significa che potrai lavorare o intrattenerti per l’intera giornata senza preoccuparti di dover ricaricare il tuo dispositivo e, a proposito, sappi che si ricarica con una classica USB Type-C. A soli 899,00€ è un ottimo investimento per il tuo studio: non lasciartelo sfuggire.

