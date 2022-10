MacBook Air (2020): perché pagare di più?

Oggi vogliamo parlarvi di un laptop che per noi è semplicemente unico. Si tratta del MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1, un Must che è diventato il Best Buy per eccellenza di questi anni. È piccolo, leggero, silenziosissimo, ha un design che non passa mai di moda, è leggero, ha un bel pannello, una tastiera comoda e il SoC garantisce performance spaziali: riuscirete perfino a montare lavori video su Premiere in 4K o scrivere la tesi, articoli sul web, programmare, giocare e non solo. Costa 1074,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del PC. Inutile dirvi che vi consigliamo di prenderlo da Amazon perché avrete accesso ad una garanzia senza limiti: un anno quella di Apple e due anni quella di Amazon stessa, con un supporto clienti attivo tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte. Mica male.

MacBook Air M1: la scelta vincente

Partiamo dalla batteria, vera killer feature di questo device. Dura oltre un giorno con un utilizzo intenso; è praticamente infinita. Potete uscire la mattina con il 100% e tornare a casa dopo un giorno in università o al lavoro con ancora il 20% di autonomia residua.

Avendo potenza da vendere, più gestire anche il montaggio video, la riproduzione di titoli adrenalinici e non solo. La memoria unificata è di 8 GB e rende macOS fluido e veloce come non mai.

Come non citare il meraviglioso schermo Retina da 13,3″ con una nitidezza assoluta. È un IPS LCD ma si vede molto bene in ogni contesto di luce.

Non di meno, è intuitivo. Basta poco per configurarlo e renderlo il vostro device da lavoro principale. Le app compatibili sono migliaia. Ci state ancora pensando? A 1074,00€ è un affare e si può comprare in tre colorazioni: silver, space gray, gold.

