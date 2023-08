MacBook Air (2020): MINIMO STORICO su Amazon per poche ore (848,99€)

Se stai cercando un nuovo laptop, c’è un’offerta imperdibile su Amazon: puoi acquistare il MacBook Air (2020) con Apple Silicon M1 a soli 848,99€ invece di 1229,00€. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e la consegna sarà celere e immediata.

MacBook Air (2020) con M1: il miglior portatile che ci sia

Il cuore di questo nuovo MacBook Air è il processore Apple Silicon M1. Questo chip è stato progettato su misura per offrire prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica senza precedenti. Grazie a questa nuova architettura, il MacBook Air è incredibilmente veloce e reattivo. Dalla navigazione web alla gestione di applicazioni complesse, l’Apple Silicon M1 offre prestazioni fluide e senza intoppi. Non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o blocchi durante l’utilizzo quotidiano.

Una delle caratteristiche distintive di questo prodotto è la straordinaria durata della batteria. Con una singola carica, potrai lavorare, guardare film, navigare in internet e persino creare contenuti per molte ore senza doverti preoccupare di cercare una presa elettrica. Il portatile vanta un display Retina da 13,3″ nitido e luminoso che offre una qualità visiva eccezionale. Inoltre, l’Apple Silicon M1 offre prestazioni grafiche potenziate, rendendo possibile l’editing di foto e video di alta qualità senza problemi.

Se hai preoccupazioni riguardo alla compatibilità delle tue applicazioni preferite, puoi stare tranquillo. Grazie all’innovativa struttura del SoC Apple che si basa sull’architettura ARM, il MacBook Air (2020) è in grado di eseguire sia le app ottimizzate per M1 che le app per Intel attraverso Rosetta 2.

Infine, il dispositivo è noto per il suo design sottile ed elegante, e il modello con M1 non fa eccezione. Questo laptop leggero e portatile si adatta perfettamente alla tua routine in movimento, senza pesare sulla tua borsa o zaino. Con il suo chassis in alluminio e la tastiera confortevole, sarà un compagno ideale per il lavoro e l’intrattenimento ovunque tu vada. A soli 848,99€ è un best buy; si trova al suo minimo storico su Amazon.

