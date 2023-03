MacBook Air (2020): l'offerta che aspettavi è finalmente arrivata

Se stavate aspettando il momento ideale per acquistare un laptop della mela a basso costo, oggi è il vostro giorno fortunato. Il MacBook Air (2020) infatti, è disponibile su Amazon a soli 989,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che il risparmio è davvero elevato e evidente, pari al 20% sul valore di listino. Inoltre, la consegna è celere e in pochissimi giorni il device arriverà presso il vostro domicilio il luogo da voi designato.

MacBook Air (2020): il miglior laptop del momento

Acquistarlo oggi su Amazon è un vero affare; il laptop fanless (senza ventole) gode di numerosi vantaggi esclusivi grazie al noto portale di e-commerce americano. Citiamo infatti, oltre alle spese di spedizione comprese nel prezzo, il reso totalmente gratis, la possibilità di dilazionare l’importo del computer in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, ma non solo. Si può perfino godere della garanzia di Apple per un anno e di quella del rivenditore per due anni. Non di meno, ci sarà accesso all’assistenza tecnica e al supporto logistico valido tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Il portatile in questione è super leggero, compatto, con un bel pannello LCD da 13,3″ e presenta un chipset proprietario molto potente, l’Apple Silicon M1. La tastiera poi è molto comoda anche durante la digitazione prolungata e il processore garantisce performance da fuoriclasse. Pensate che si può fare perfino editing dei video in 4K con questo device, una vera chicca se pensate a quanto costa il prodotto. Dulcis in fundo, questo gioiello è pensato per chi cerca leggerezza in mobilità, ma anche per gli studenti che vogliono un portatile facente parte dell’ecosistema di Apple ma che costi poco. Il MacBook Air a 989,00€ è la scelta vincente.

