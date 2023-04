MacBook Air (2020): il portatile che non ti aspetti

Oggi vogliamo parlarvi di un computer portatile veramente strepitoso e che si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 899,00 €, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un costo veramente irrisorio per uno dei pc fanless più apprezzati dell’ultimo periodo. Ci riferiamo ovviamente al leggerissimo MacBook Air 2020, quello con il chip M1, per intenderci, e che ancora oggi, dopo due anni e mezzo del suo arrivo sul mercato, è la prima scelta di tantissimi professionisti, universitari e non solo.

MacBook Air (2020): impossibile non amarlo

Grazie ad Amazon risparmierete diverse centinaia di euro e avrete tanti vantaggi esclusivi. Come detto, le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo e c’è anche la consegna gratuita in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano; questa opzione è molto comoda soprattutto se siete spesso fuori casa e non avete modo di rimanere per aspettare il corriere.

Non possiamo poi non citare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di qualsiasi problematica o di ripensamenti vari ed eventuali. Potrete dormire sonni tranquilli anche nel servizio post vendita perché Amazon ti supporterà per ben due anni visto che l’assistenza tecnica sarà sempre attiva a vostra disposizione, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Infine, ricordiamo che c’è la garanzia di Apple valida per un anno in qualsiasi Apple Store del mondo, ma ulteriormente espandibile con AppleCare. E se ancora non vi abbiamo convinto, vi comunichiamo che c’è anche l’opzione per pagare in comode rate con COFIDIS o con il sistema interno al sito.

Il MacBook Air del 2020 si configura come un computer eccezionale, che riesce a gestire flussi di lavoro impegnativi ma anche il montaggio video in 4K, la postproduzione grafica e molto altro ancora. È assolutamente leggero e pesa poco meno di 1,3 kg. Essendo senza ventole, sarà comodissimo in tutti gli ambienti universitari, nelle aule studio e nelle biblioteche. Non emetterà alcun suono o rumore e vi assicuriamo che il processore non scalderà quasi mai neanche quando il carico di lavoro diventerà troppo impegnativo. Se siete interessati vi invitiamo a effettuare subito l’acquisto a 899,00€ per non perdere lo sconto esclusivo, ma siate veloci. Le scorte potrebbe terminare da un momento all’altro.

