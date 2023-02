MacBook Air (2020): il laptop per gli studenti, ad un prezzo WOW

Se state cercando un portatile di fascia alta ma che costi poco, ideale per l’università, per la scuola, per i lavori di grafica o di video editing leggeri, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo dell’ottimo MacBook Air (2020), un laptop fanless (senza ventole, quindi super silenzioso e che non scalda) al prezzo speciale di soli 992,99€. Lo trovate su Amazon con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo, ma non solo. C’è la consegna celere in pochissimi giorni; di fatto, se lo ordinate entro un’ora, sarà a casa vostra già domani, martedì 28 febbraio 2023.

Fra le altre cose citiamo la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e il pagamento rateale con il servizio di Cofidis (basta la tessera sanitaria e la carta d’identità) o con la piattaforma interna al sito. C’è un anno di garanzia con il costruttore, valido presso qualsiasi Apple Store del mondo, e due anni di assistenza tecnica con Amazon, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma: potrete dormire sonni tranquilli perché sarete sempre supportati dai tecnici esperti. La versione in sconto è quella argentata.

MacBook Air (2020): Best Buy assoluto

Il portatile si configura come un prodotto perfetto per gli studenti; costa poco, è vero, ma è super performante e dispone di un processore incredibile che riesce a consentire perfino l’editing dei video in 4K con FinalCut Pro o con Adobe Premiere Pro. Il MacBook Air (2020) va benissimo anche per scrivere la tesi, per fare leggeri lavori di grafica, per attività amministrative o di segreteria, ma non solo.

Questo laptop fanless è un Best Buy sin dal suo esordio, apprezzato dagli utenti e amatissimo anche dalla critica e dai recensori. A 992,99€ è da comprare al volo, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.