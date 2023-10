MacBook Air (2020): è sempre lui il BEST BUY dei computer, compralo ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop con cui lavorare, studiare, prendere appunti all’università, rilassarvi e, perché no, anche per fare editing video in 4K, post produzione fotografica, e molto altro ancora, vogliamo suggerirvi un prodotto che, secondo noi, è un best buy su tutta la linea. Si chiama MacBook Air (2020) ed è realizzato da Apple; questo è un portatile semplicemente magnifico, leggerissimo, con un peso di 1,3 Kg, con un’autonomia mostruosa e con un processore all’avanguardia, il chip Apple Silicon M1 che, sin dal suo debutto, è stato rivoluzionario. Costa solo 899,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, quindi non lasciatevelo sfuggire: ci troviamo di fronte ad un dispositivo unico e questa è una promozione imperdibile, ma siate veloci. Non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon o quanto durerà ancora la promozione.

MacBook Air (2020): imperdibile è dire poco

Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio prodotto unico; per certi versi è anche da preferire al modello di nuova generazione perché costa molto meno e offre prestazioni e performance pressocché simili. Dispone di un design classico, con uno schermo Retina LCD IPS da 13,3 pollici che si vede benissimo in ogni condizione di luce, è fanless, ovvero privo di ventole, e ciò implica che non produrrà calore o rumori fastidiosi: sarà sempre silenzioso in ogni ambiente di lavoro. Questa è una comodità non da poco soprattutto se si intende sfruttare il MacBook Air (2020) in luoghi come biblioteche, sale studio, aule universitarie e così via.

La potenza del processore Apple Silicon M1 è sbalorditiva: riesce a far girare fluidi software come DaVinci Resolve 18, Avid Media Composer e la suite di Adobe. Ci troviamo di fronte ad una macchina performante anche con le applicazioni più impegnative, leggera e con una batteria che assicura un giorno di autonomia con una singola carica. A 899,00€ questo è il miglior MacBook che si possa comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.