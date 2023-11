MacBook Air (2020) con M1: a 849€ è il BEST BUY del giorno su Amazon

Siete alla ricerca di un nuovo portatile per lo studio, lo svago, per il lavoro, che sia potente e, al tempo stesso, leggero e versatile? Abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze: il MacBook Air (2020) di Apple a soli 849,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, è ciò che farà al caso vostro. Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero, ma non solo. Avrete un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Citiamo, infine, la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), anche in meno di 24 o 48 ore.

MacBook Air (2020): ecco perché dovete averne uno

Il MacBook Air (2020) mantiene il design iconico e sottile che Apple ha offerto per anni. Con uno spessore di appena 1,61 cm e un peso di 1,29 kg, questo laptop è perfetto per chi è sempre in movimento. Il rivestimento in alluminio unibody offre resistenza e durata, mentre la finitura argentata dona un tocco di eleganza che non passa inosservato.

Sotto il cofano, è alimentato dal processore Apple Silicon M1 su architettura ARM, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD super veloce. Sarete in grado di gestire senza sforzo multitasking, applicazioni impegnative e attività creative senza il minimo problema. Pensate che si può anche fare editing video in 4K senza lag.

Il display Retina da 13,3 pollici consente di vivere appieno un’esperienza visiva eccezionale. Con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, potrete avere immagini nitide, testi chiari e colori vibranti. Non manca poi l’ottima tecnologia proprietaria della mela per vedere il pannello senza affaticare la vista. La tastiera è super confortevole grazie ai pulsanti a farfalla di ultima generazione che garantiscono una risposta tattile soddisfacente. Grazie alla retroilluminazione a LED potrete lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione. A soli 849,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.