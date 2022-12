MacBook Air (2020) con il 21% di sconto su Amazon: IMPERDIBILE

Oggi vogliamo parlarvi di un offerta strepitosa relativa ad uno di computer di casa Apple più famosi di sempre. Stiamo parlando del MacBook Air del 2020, un dispositivo fanless, ovvero senza ventola, che presenta però performance estreme. Il suddetto computer infatti, da 1299 € si può portare a casa con soli 969 €. Capite bene che il risparmio è davvero eccessivo e se state cercando un nuovo portatile per l’università, lo studio, il lavoro e non solo, lui sarà il dispositivo perfetto che farà al caso vostro.

Grazie ad Amazon riceverete poi una serie di vantaggi esclusivi come: le spese di spedizione gratuita compresa nel prezzo, la consegna veloce e immediata, la possibilità di dilazionare il pagamento computer in comode rate con Cofidis e non finisce qui. Volendo infatti, c’è la possibilità di restituire gratuitamente il device entro il 31 gennaio 2023.

MacBook Air: a chi si rivolge?

Prima di acquistarlo dovresti infatti porvi un interessante domanda: che cosa ci dovrete fare con questo laptop ? Di fatto, il pc è perfetto sia per lo studio che per il lavoro visto che il processore Apple Silicon M1 garantisce performance degne di nota ma anche degne del miglior portatile Windows con scheda grafica dedicata. Pensate che si riesce perfino a fare editing video o post produzione grafica senza il minimo lag e senza la minima incertezza.

È un prodotto pensato per gli studenti visto che ha un costo più economico ma è anche utile per i giovani professionisti che ne devono fare un uso business, per chi deve scrivere la tesi, per chi scrive a macchina per ore e ore come noi e non solo.

Essendo fanless, non farà mai rumore e sarà super silenzioso in ogni condizione di utilizzo. Non scalda quasi mai, neanche quando la temperatura esterna diventa rovente come in estate.

A 969,00€ è un Best Buy assoluto, ma fate in fretta perché potrebbe andare a ruba da un momento all’altro o potrebbero terminare le scorte su Amazon.

