MacBook Air (2020): ancora un buon affare nel 2023?

Spesso ci piace stuzzicare la nostra fantasia con domande che potrebbero sembrare banali e provocatorie, ma nascondono in realtà, una profonda riflessione dietro. Pensateci: “può avere senso il MacBook Air (2020) nel 2023“? Ovviamente la risposta è positiva, ma cela un discorso più ampio.

Noi siamo abituati a concepire il “nuovo” come “il meglio che vi sia”, dimenticandoci che i device, al netto delle leggende sull’obsolescenza programmata, non scadono. Mi spiego meglio: arriva il MacBook Air (2022), bellissimo, incredibile, sottile e performante; ma il “vecchio” modello… rimane “vecchio”?

MacBook Air (2020): perché devi acquistare uno adesso

Assolutamente no: il design è ancora bellissimo, il processore va benissimo e gestisce bene anche i software più potenti (anche quelli per il video editing), quindi perché non prenderlo in considerazione? Certo, sente il peso degli anni sul versante estetico? Forse sì, ma d’altronde è una macchina da lavoro. Se non presti attenzione a questo particolare, ma cerchi un prodotto concreto, non avrai nulla di cui lamentarti, anzi.

Il MacBook Air (2020) è il laptop fanless che ci sentiamo di consigliare perché costa pochissimo su Amazon: solo 899,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. Non giriamoci intorno: a questo costo non ci sono rivali, sia in casa Apple che sul versante Windows. Si tratta di un Best Buy assoluto. Pensa che la consegna è celere: in pochissimi giorni sarà a casa tua e, volendo, puoi dilazionare il pagamento dell’articolo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. In casi estremi vi è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

MacBook Air (2020) è il portatile ideale per chi cerca un gadget che va benissimo in ogni condizione e in ogni scenario. Fai presto se il prodotto ti interessa, perché potrebbe andare a ruba in pochissimo tempo.

