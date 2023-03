MacBook Air (2017): a 540€ è ancora un ottimo affare?

Girovagando su Amazon stamattina ci siamo imbattuti in un’offerta davvero frizzante. Abbiamo di fatto osservato che il MacBook Air del 2017 con processore Intel Core i5 che opera a 1.8 GHz è in supersconto a 540,00 € con spese di spedizione comprese nel prezzo. La versione disponibile presenta poi 8 GB di memoria RAM e 256 giga byte per l’SSD interno. La colorazione e silver e si tratta di un prodotto ricondizionato. La domanda è una è una sola: ha senso questo device nel 2023?

MacBook Air 2017: non lasciatevelo sfuggire

La risposta non può che essere positiva perché questo è ancora oggi un computer fantastico. Può sembrare anacronistico, perché presenta ancora il pannello di vecchia generazione e sulla scocca troviamo una porta USB di tipo A, ma in realtà questo oggetto funziona ancora benissimo.

Il design, al di là delle considerazioni sulla moda attuale, è accattivante e poi presenta ancora il logo della mela che si illumina all’accensione e che quindi rimane acceso per tutta la durata dell’utilizzo. Una chicca che sui nuovi portati se non si trova più, purtroppo.

Il laptop è ricondizionato ma in condizioni eccellenti, è perfettamente funzionante ed è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed per un anno. È stato ispezionato, santificato, testato e pulito dagli operatori di Amazon e non presenta segni di danni estetici visibili a distanza di 30 cm. La batteria è stata rimessa nuovo e sarà sicuramente superiore all’80% di capacità, quindi non dovete preoccuparvi neanche della questione autonomia.

Al momento è disponibile solo un pezzo quindi dovete essere veramente veloci. Se lo ordinate entro pochissimi minuti, sarà a casa vostra domani o al massimo dopodomani.

Ha ancora senso del 2023 ? Come detto, la risposta è positiva e ora vi spieghiamo subito il perché. Il processore garantisce performance eccezionali dell’uso quotidiano; non aspettatevi di montare un documentario di 30 minuti con questo prodotto, ma sappiate che va benissimo per usi scolastici, universitari, per studiare, per la navigazione web, per attività di segreteria o amministrazione.

Insomma, se non dovrete farne un uso professionale, allora lui sarà la miglior scelta che possiate fare per rimanere nella famiglia Apple, senza però spendere troppi soldi. Sbrigatevi se siete interessati, perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

