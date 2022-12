MacBook Air 15,5": arriverà nella corso della primavera del 2023 (RUMOR)

Finalmente sembra che gli sviluppi relativi al famigerato MacBook Air con schermo da 15,5″ stiano procedendo spediti. Apprendiamo che il laptop verrà annunciato nel corso della primavera del prossimo anno.

Come molti di voi sapranno, l’OEM di Cupertino ha in cantiere un laptop fanless di nuova generazione con schermo più generoso di quello attuale. Ora, grazie alle informazioni rilasciate dall’analista di DSCC Ross Young, scopriamo che la produzione dei pannelli per il suddetto prodotto inizierà proprio nel corso della prossima primavera. Di conseguenza, il portatile potrebbe venir annunciato di lì a poco o, al massimo, al WWDC di giugno. Si tratta di leaks, vi invitiamo a prenderli come tali con un “pizzico di sale”.

MacBook Air 15,5″: cosa sappiamo ad oggi?

Sicuramente un ‌MacBook Air‌ da 15,5 pollici potrebbe rendere felici moltissimi utenti che amano i computer portatili con lo schermo grande ma non vogliono spendere le cifre richieste dall’azienda per il modello Pro da 16 pollici. Inoltre, si collocherebbe proprio fra il suddetto computer e il modello da 14″ premium, con la differenza che sarà fanless e che presenterà il processore Apple Silicon M2. Young ha poi ribadito che il display sarà di 15,5 pollici anche se prima suggeriva uno schermo da 15,2″.

Verosimilmente ci aspettiamo un design identico a quello del MacBook Air (2022) con bordi piatti, trackpad Force Touch, quattro colorazioni (Galassia, Grigio siderale, argento e mezzanotte) con tasti funzione e notch al seguito. Non dovrebbe mancare la ricarica MagSafe, il nuovo sistema di speaker integrati nella tastiera a la fotocamera da 1080p.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 e in colorazione argento, si porta a casa con soli 989,00€. Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo del device. È un laptop eccezionale, silenziosissimo, leggero, compatto, con due porte USB Type-C Thunderbolt e con un pannello Retina LCD da 13,3 pollici. È un ottimo prezzo per un portatile super richiesto; fate presto prima che terminino le scorte su Amazon o prima che finisca la promozione. Non sappiamo per quanto tempo lo troverete a questa cifra ma se lo ordinate adesso sarà a casa vostra prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.