MacBook Air 15": il debutto è imminente

In queste ore apprendiamo che la produzione dei componenti relativa al nuovissimo MacBook Air da 15 pollici è ufficialmente iniziata. Il debutto alla WWDC sembra sempre più probabile, a quanto pare.

Andiamo con ordine: grazie all’insider e analista di settore di DSCC Ross Young, scopriamo che la costruzione degli schermi per il futuro laptop fanless della mela è partita a febbraio ed è aumentata a marzo. Il dirigente si aspetta un ulteriore aumento della produzione per aprile. Visto che la “macchina” è partita, si aspetta un lancio imminente, verosimilmente durante la prossima conferenza dedicata agli sviluppatori di Apple. Tuttavia, l’azienda di Cupertino potrebbe scegliere di presentarlo prima, magari a fine mese o all’inizio del prossimo.

MacBook Air 15″: cosa sappiamo?

C’è da dire che in passato Young aveva suggerito che il MacBook Air da 15″ sarebbe stato lanciato ad aprile, ma adesso sembra che forse, ha anticipato troppo i tempi. L’evento primaverile di Apple per quest’anno è saltato ed è improbabile che la compagnia lanci un simile prodotto mediante un semplice comunicato stampa, anche perché la WWDC è alle porte. Si terrà il 5 giugno 2023, quindi non dovremo attendere troppo (poco meno di due mesi). Il debutto sul mercato potrebbe essere previsto per la fine del mese della conferenza, dunque.

Ma cosa sappiamo di questo portatile? Sarà un PC fanless, senza ventole dunque, simile in tutto e per tutto al modello da 13 pollici ma con lo schermo (e le dimensioni complessive) più grande (circa 15,5 pollici). Sarà un pannello Retina LCD IPS con notch al seguito. Sotto la scocca batterà ancora il SoC Apple Silicon M2.

Si dovrebbe collocare fra il MB Air da 13,6″ e il Pro da 16″. Sarà un’alternativa low-cost e più leggera a quest’ultima, perfetta per l’utenza che cerca un prodotto portatile per tutti i giorni ma non necessita della potenza spropositata di una workstation Pro.

A proposito, se volete fare un buon affare, vi consigliamo il MB Air da 13,6″ con M2 a soli 1249,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

