MacBook Air 15: ecco com'è fatto all'interno (VIDEO)

In queste ore possiamo notare su YouTube un simpatico video che mostra il teardown completo del nuovo MacBook Air da 15 pollici appena annunciato da Apple. Lo smontaggio è stato effettuato ad opera degli esperti di iFixit che hanno rivelato che il PC presenta un design alquanto familiare. Curiosa poi la presenza di ben sei speaker stereo sotto la scocca del device. Internamente – così anche all’esterno – il laptop è identico al modello da 13 pollici… solo che è più grande e ha due speaker in più. Ha poi un pannello Retina LCD IPS con notch, cornici sottili, c’è il processore Apple Silicon M2 sotto il telaio e il frame è in alluminio satinato. Pesa pochissimo: poco meno di un chilo e mezzo. Vi ricordiamo che se volete acquistare il modello da 15″ con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, sappiate che si trova su Amazon al prezzo di 1649,00€, spese di spedizione incluse.

MacBook Air 15: il suo design interno

Apple dichiara:

“Il nuovo MacBook Air da 15 pollici presenta anche un nuovo fenomenale sistema audio a sei altoparlanti con due tweeter e due set di woofer a cancellazione di forza. I nuovi altoparlanti offrono una profondità dei bassi doppia per un suono più pieno e Spatial Audio con supporto per Dolby Atmos offre esperienze coinvolgenti sia ascoltando musica che guardando film.”

Da segnalare che anche la batteria, ovviamente, è più generosa. Appel afferma che l’autonomia è spaziale. Si rimuove facilmente togliendo le linguette adesive, anche se bisogna smontare alcuni componenti.

Dal teardown poi vediamo anche la scheda logica del portatile con M2 e il chip NAND da 256 GB; questo permette una velocità di scrittura e lettura più lenta degli SSD da 512 GB, 1 TB o 2 TB. Ad ogni modo, come tutti gli altri prodotti della mela, questo prodotto è molto difficile da riparare. Vi consigliamo di non effettuar mai riparazioni “self-made” per non invalidare la garanzia.

