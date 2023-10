MacBook Air 15" con M2: Amazon RINNOVA l'offerta (-11%)

In offerta ormai da qualche giorno, Amazon ha deciso di rinnovare lo sconto sul MacBook Air 2023 con display da 15 pollici. Il prezzo, grazie al taglio dell’11% applicato sul listino, è di 1464 euro invece di 1649 con la possibilità di scegliere il metodo di pagamento a rate Cofidis al momento del checkout. È il momento di cogliere l’affare.

MacBook Air 2023 15″ in offerta: le caratteristiche

Il nuovo MacBook Air 15″ con display Liquid Retina è una meraviglia dell’ingegneria. Questo dispositivo ha uno schermo spettacolare che ti offre ancora più spazio per fare quello che vuoi, sia che tu stia lavorando, guardando film o creando contenuti. Inoltre, il suo guscio è realizzato al 100% in alluminio riciclato ed è incredibilmente sottile e leggero, perfetto per chi è sempre in movimento.

Una delle caratteristiche primarie di questo MacBook Air è il chip M2. Questo processore potente è dotato di una CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata. Ciò significa che puoi fare più cose in meno tempo, che tu stia lavorando su progetti complessi o godendoti i tuoi giochi preferiti.

Un altro aspetto che rende questo MacBook Air eccezionale è la sua autonomia. Grazie all’efficienza del chip M2, la batteria può durare fino a 18 ore, garantendoti una giornata intera di utilizzo senza problemi. Anche se utilizzi applicazioni pesanti o guardi video in streaming, questo MacBook Air ti accompagnerà fino a sera.

Il display Liquid Retina da 15,3″ è un vero spettacolo per gli occhi. Con 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e una gamma di colori che arriva a 1 miliardo, le immagini sono brillanti e dettagliate. Se sei un creativo o un appassionato di contenuti multimediali, questo schermo ti permette di vedere i tuoi progetti in tutto il loro splendore.

Il MacBook Air 15″ ha un design senza ventola, il che significa che è completamente silenzioso anche quando lavora sodo. Niente più fastidiosi rumori di ventole mentre lavori o guardi un film. Puoi goderti la tranquillità mentre il tuo MacBook Air fa tutto il lavoro pesante in silenzio.

