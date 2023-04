MacBook Air 15" (2023): svelato il processore di bordo

Ci siamo: manca pochissimo al debutto del prossimo MacBook Air di casa Apple. Il laptop fanless sarà una soluzione leggerissima, versatile, con uno schermo generoso da ben 15 pollici. In queste ore però, abbiamo scoperto quale sarà il chipset interno che alimenterà il device. L’indiscrezione ci arriva dal noto analista della mela Ming-Chi Kuo, con un post su Twitter che però ha eliminato poche ore dopo la pubblicazione.

MacBook Air (2023) da 15″: avrà il chip M2, anche se…

Si dice infatti che il MacBook Air da 15 pollici di cui tanto si parla da molti mesi avrà due singole configurazioni. Il processore Apple Silicon M2 sarà disponibile in due varianti, ma non ci sarà alcuna iterazione Pro al seguito. Lo riferisce l’analista di Apple.

Kuo ha infatti dichiarato che si aspetta di vedere il MacBook Air da 15 pollici con il processore Apple Silicon M2, lo stesso SoC che abbiamo trovato nell’iterazione da 13 pollici uscita lo scorso anno e che, a proposito, lo trovate su Amazon in super sconto a soli 1223,20€ nella sua colorazione Midnight e con 256 GB di spazio su SSD interno.

Tornando al modello da 15 pollici, questo sarà disponibile con due differenti configurazioni diverse per numero di core attivi sul processore, sia lato CPU che sul versante della GPU. Non ci sarà, ovviamente alcun modello M2 Pro, per non cannibalizzare le vendite del fratellone maggiore, il MacBook Pro da 14″. Sarà ovviamente fanless e peserà molto poco.

Giusto per ricordarlo, il meraviglioso laptop Air da 13 pollici è stato lanciato a giugno dello scorso anno, nelle varianti con CPU da 8 o 10 core. Il modello del 2020 invece (quello con M1, per intenderci), era disponibile con GPU da 7 o 8 core. Noi vi consigliamo l’acquisto dell’Air M2 perché è un best buy unico alla cifra a cui viene proposto oggi su Amazon, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba a 1223,20€ su Amazon.

