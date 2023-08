MacBook Air 15" (2023): il laptop per tutti ad un prezzo speciale

Oggi vi parliamo di un laptop “per tutti”, un computer potentissimo ma leggero, dotato di uno schermo generoso e ricco di features all’avanguardia; si chiama MacBook Air (2023) ed ha un pannello da ben 15″ Retina LCD IPS. Questo dispositivo è eccezionale; è identico al modello da 13 pollici ma è più grande, presenta una batteria più capiente e ha due speaker in più sul telaio. Se siete universitari, studenti, lavoratori o semplicemente, cercate un PC per il futuro, un buon investimento che possa durare nel tempo, questo gadget farà al caso vostro. È stato annunciato da Apple pochissimi mesi fa ma oggi si trova già in super sconto al prezzo speciale di soli 1499,00€ al posto di 1649,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il risparmio è davvero elevato per un gadget del genere, quindi se siete interessati vi invitiamo ad effettuare subito l’acquisto per non perdere lo sconto esclusivo o eventuali promozioni dedicate.

MacBook Air (2023) da 15″: il miglior laptop tuttofare

Questo potentissimo MacBook Air (2023) da 15″ viene venduto e spedito da Amazon; ciò implica che non pagherete un singolo centesimo per portarvelo a casa e, non di meno, potrete usufruire della consegna celere anche presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Con Apple avrete un anno di garanzia valido in tutti gli Apple Store del mondo, mentre con Amazon avrete diritto a due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Vi ricordiamo poi che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, e potrete dilazionare l’importo del Mac in comode rate con CreditLine di Cofidis. Insomma a 1499,00€ questo è un portatile veramente tuttofare, in grado di eseguire qualsiasi operazione o task complesso. Non lasciatevelo sfuggire, è un super best buy al prezzo proposto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.