MacBook Air 13" (M1) SPROFONDA sotto i 900€ col FUORITUTTO Unieuro

Offerta bomba, è proprio il caso di dirlo, per il MacBook Air 13″ con a bordo il potente processore M1: l’ultima promozione online del Fuoritutto Unieuro fa crollare il prezzo a 899 euro. Ma non è tutto, perché puoi anche scegliere di pagare in tre comode rate a interessi zero da 299 euro al mese.

Per farti capire quanto sia eccezionale questa offerta, ti diciamo soltanto che su Amazon lo stesso dispositivo con la medesima configurazione è in offerta a 979 euro, 80 euro in più rispetto alla promo del Fuoritutto. Come si dice? Chi dorme non piglia pesci.

MacBook Air 13″ con M1 a meno di 900 euro

Tutto vero, il rivoluzionario MacBook Air 13″ con chip M1 è oggi ancora più conveniente grazie all’ultimissima offerta del Fuoritutto Unieuro. Già intorno ai 1.000 euro il modello Air del 2020 con il processore dei super poteri non ha concorrenza, figuriamoci sotto i 900 euro.

La configurazione del MacBook Air M1 in offerta a 899 euro invece di 1.229 euro si compone dell’unità SSD da 256 GB, 8 GB di RAM e il processore proprietario di Apple M1. Oltre alle prestazioni monstre in grado di regalare in qualsiasi contesto d’utilizzo, l’altro grande punto di forza dell’Air con a bordo M1 è l’autonomia: si riesce ad arrivare tranquillamente a fine giornata con ancora il 40% di carica residua, anche con 8 ore e più di utilizzo.

Non lasciarti sfuggire l’offerta del Fuoritutto Unieuro sul MacBook Air 13″ con M1, a questo prezzo non lo troverai ancora molte altre volte, anzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.