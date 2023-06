Il MacBook Air 13 M1 torna a un PREZZO ECCEZIONALE su eBay

Cerchi un notebook leggero, sottile, silenzioso e super portatile che non rinunci però a prestazioni elevate? Allora approfitta subito di eBay che ha abbassato di nuovo il prezzo di un best buy eccezionale. Acquista subito il MacBook Air 13 M1 a soli 849 euro, invece di 1229 euro. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua e la possibilità di pagarlo in 3 rate tasso zero da soli 283 euro al mese con primo addebito al momento dell’acquisto e gli altri due nei mesi appena successivi.

Grazie al pluripremiato Chip Apple M1 hai tra le mani un laptop eccezionale in quanto a prestazioni e velocità. Ultra reattivo, garantisce qualsiasi attività, anche di grafica. Gli 8GB di RAM gestiscono molto bene app e software in utilizzo e il multitasking è un gioco da ragazzi. Le performance sono eccellenti. Il vantaggio è che il nuovo sistema di raffreddamento senza ventola lo rende uno dei dispositivi più silenziosi in assoluto.

MacBook Air 13 M1: la qualità oggi è in super offerta

Apple MacBook Air 13 M1 è un ottimo notebook. Nato per chi deve lavorare in portabilità, si comporta molto bene lontano da casa garantendo un utilizzo con batteria soltanto per tutta la giornata e oltre (fino a 18 ore). Dotato di 256GB di SSD hai tutto lo spazio che vuoi per installare e archiviare. Nel caso non ti bastasse hai anche iCloud in tuo supporto con un piano gratuito e altri a prezzi decisamente convenienti. Elegante e raffinato, è un piacere anche da guardare.

Goditi anche un display Retina da 13,3 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel. Testo nitido e definito, video ricchi di dettagli e bordi sottilissimi. b, invece di 1229 euro. Puoi anche selezionare PayPal e pagarlo in 3 rate tasso zero da soli 283 euro al mese. Scegli il meglio al miglior prezzo grazie a eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.