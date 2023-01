MacBook Air 13" M1: il prezzo crolla di 260€ con il FUORITUTTO Unieuro

Quando si è affacciato per la prima volta al mondo, in tanti hanno parlato di rivoluzione per il mercato dei notebook. A distanza di due anni quella che sembrava una semplice recensione ottimistica si è rivelata una vera e propria profezia. C’è un prima e un dopo il MacBook Air con a bordo il processore proprietario M1. E c’è anche un timing perfetto per acquistarlo: oggi, sul sito di Unieuro, dove è in offerta a soli 969 euro invece di 1.229 euro, per effetto dello sconto di 260 euro.

Una delle offerte di punta del Fuoritutto Unieuro ha per protagonista il MacBook Air da 13″ con a bordo il processore dei super poteri, la prima generazione M1. La spedizione è gratuita e puoi scegliere anche di ritirarlo in negozio senza alcuna spesa aggiuntiva. E in più hai la possibilità di pagarlo in 3 comode rate a soli 323 euro al mese (interessi zero).

MacBook Air con M1: rapporto qualità-prezzo imbattibile

Vero, è uscita anche la seconda generazione di MacBook Air con a bordo M2, ma c’è una sottile differenza: il prezzo. Se il modello con il processore M1 ti assicura un prezzo inferiore ai 1.000 euro, quello con il nuovo M2 lo trovi in offerta ben sopra i 1.300 euro, a fronte di un prezzo di listino superiore ai 1.500 euro. Ecco, per rapporto qualità-prezzo l’Air con M1 è semplicemente imbattibile.

A colpire di più dei MacBook di nuova generazioni sono due elementi: le prestazioni e l’autonomia. Le prime sono sbalorditive, anche per chi fino ad oggi ha sempre e solo usato la serie MacBook Pro. Se vogliamo però, l’autonomia è ancora più incredibile, visto che assicura ben oltre un giorno e mezzo di lavoro.

Prendi al volo l’ offerta del MacBook Air con M1 del Fuoritutto Unieuro, per approfittare di un maxi sconto pari a 260 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.