MacBook Air 13 M1: con 380€ di SCONTO ti COSTA NIENTE

Con il Black Friday di Unieuro il risparmio è assicurato anche sui migliori prodotti di tecnologia. Infatti, oggi acquisti il MacBook Air 13 M1 con uno conto di 380 euro! Un’occasione speciale che non devi assolutamente farti scappare. Con 8GB di RAM e 256GB di SSD sei subito pronto per lavorare e divertirti con questo laptop nato per essere portato sempre con te senza alcuna fatica. Goditi la promozione del momento che include anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio.

MacBook Air 13 M1: un super notebook a prezzo regalo

Scegli il MacBook Air 13 M1, oggi lo acquisti a soli 849 euro, invece di 1229 euro! Davvero costa niente grazie al Black Friday di Unieuro. Dotato di un mega processore M1, puoi svolgere qualsiasi attività senza rallentamenti né bug. Il display Retina da 13 pollici offre una superficie estremamente colorata e cornici sottilissime per regalarti un’esperienza ancora più immersiva e piacevole, nonché produttiva, durante ogni attività con questo laptop. Lasciati sorprendere dalla sua batteria eccellente.

Acquistalo immediatamente con 380 euro di sconto! Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 283 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.