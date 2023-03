MacBook Air 13 con i SUPER POTERI di M1 a 999€ da MediaWorld

L’iniziativa Tech Is Woman di MediaWorld continua a regalare soddisfazioni. Oggi è il turno del MacBook Air 13 con a bordo il processore proprietario M1, già ribattezzato il processore dai super poteri. Grazie all’ultima offerta disponibile sul sito ufficiale di MediaWorld, uno dei migliori portatili di sempre mai realizzati da Apple è acquistabile a 999 euro anziché 1.229 euro.

MacBook Air 13 con M1 in sconto del 18% da MediaWorld

Nel mondo dei computer portatili c’è un prima e un dopo, lo abbiamo ripetuto forse un paio di settimane fa. Prima dell’uscita del processore Apple M1, i processori Intel andavano in qualche modo a offrire anche in ambiente Windows prestazioni che potevano essere assimilate quantomeno a quelle dei MacBook Air. Dopo la presentazione del nuovo processore proprietario di Apple, va da sé che i rapporti di forza cambiano totalmente, lasciando alla casa di Cupertino un vantaggio quantificabile in anni rispetto alla concorrenza, tant’è che ancora oggi nessun portatile può dire di pareggiare le prestazioni del MacBook Air 13 annunciato tre anni fa. Fino a 10 volte più veloce rispetto alla precedente generazione di MacBook Air, un consumo energetico ottimizzato per il meglio visto che dopo oltre 8 ore di utilizzo si ha ancora più del 30% di autonomia, e un rapporto qualità-prezzo incredibile nonostante si tratti di un prodotto Apple.

Se fino a oggi ti sei pentito di aver dato fiducia a computer e sistemi operativi per cui non valeva la pena investire determinate cifre, ora puoi cambiare finalmente il corso del tuo destino: approfitta dell’ultima offerta di MediaWorld per acquistare il MacBook Air 13 con M1 risparmiando 229 euro rispetto al prezzo di listino.

