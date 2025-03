MacBook Air 13" con chip M3: potenza ed eleganza ad un prezzo da capogiro

Il MacBook Air 13″ con chip M3 è il laptop perfetto se sei alla ricerca di un pc potente, dalle prestazioni elevate e che allo stesso tempo sia elegante e pratico da portare sempre con sé.

Il suo design sottile e robusto ti garantisce uno strumento di alta qualità, mentre il suo display Liquid Retina da 13,6” ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare, studiare e creare.

Il nuovo chip M3 di Apple ti garantisce prestazioni eccezionali con un’efficienza energetica davvero incredibile. Inoltre con i suoi 16GB di memoria unificata potrai lavorare senza rallentamenti e con più app aperte nello stesso momento, mentre il SSD da 512GB ti assicura spazio sufficiente per archiviare i tuoi file, le foto e i video.

Come già anticipato, il display da 13,6 pollici Liquid Retina ti offre una visione davvero completa e immersiva: i suoi colori sono vividi, dettagliati e la loro luminosità è elevata.

La videocamera FaceTime HD a 1080p ti garantisce immagini chiare, anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre potrai contare su un sistema a tre microfoni e altoparlanti con Audio Spaziale per un’esperienza audio davvero completa ed efficace.

Il peso di questo MacBook Air è di appena 1,3kg: si tratta quindi di un dispositivo estremamente leggero e maneggevole, pratico da portare sempre con sé. Il Touch ID integrato ti permette di sbloccarlo in un attimo e di effettuare i tuoi acquisti in totale sicurezza.

Per quanto riguarda la batteria essa è stata sviluppata per garantire 18 ore di autonomia, in questo modo potrai lavorare tutto il giorno senza preoccuparti della ricarica. Non lasciarti sfuggire l’occasione di portare a casa questo laptop ad un prezzo davvero eccezionale e con lo sconto del 5%, non te ne pentirai!