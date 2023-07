MacBook Air 13 (2022): il nuovo aggiornamento introduce una grossa novità

In queste ore apprendiamo un0interessante notizia relativa al MacBook Air (2022) da 13 pollici. Il dispositivo fanless, grazie ad un update del firmware, sta ricevendo il supporto al Bluetooth 5.3. Il device, lo ricordiamo, è alimentato dal processore Apple Silicon M2, si può configurare con memoria unificata fino a 24 GB e con un SSD interno fino a 2 TB. Nello specifico, noi vi segnaliamo la versione Midnight da 8+256 GB che oggi su Amazon si trova a 1199,00€, spese di spedizione incluse.

MacBook Air 13″ (2022): le novità del Bluetooth 5.3

Non di meno, vi ricordiamo che, al momento del debutto, è arrivato con il Bluetooth 5.0. Leggendo le specifiche ufficiali emerse sul sito web dell’azienda vediamo che le cose sono cambiate. Il MacBook Air (2022) da 13 pollici supporta il nuovo standard Bluetooth 5.3. Cosa implica ciò? Che il PC sarà più veloce e affidabile, almeno nei termini della connettività. Per il resto, rimane il solito buon computer che conosciamo, perfetto per la mobilità, per gli studenti, per i giovani professionisti, per chi cerca una macchina premium dalle prestazioni top.

Cosa cambia con il nuovo Bluetooth? Fra le altre cose il device avrà connessioni più affidabili con gli accessori Bluetooth e con le periferiche ma gestirà meglio anche l’efficienza energetica. Il nuovo standard è arrivato nel 2021 in commercio ed è presente in moltissimi gadget della mela. C0n il Mac troviamo anche un caricatore rapido USB Type-C da 70W simile a quello che abbiamo con il modello da 15 pollici.

Su Amazon costa solo 1199,00€, spese di spedizione incluse e la consegna è celere e immediata. In pochissimi giorni il Mac sarà a casa vostra senza il minimo problema. Potrete anche scegliere di ritirare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, volendo, potrete anche dilazionare l’importo complessivo del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Non aspettate troppo; a questo costo è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.