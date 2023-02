Mac Studio: sconto FOLLE di 350 euro su Monclick (anche in 10 rate)

Ultima chiamata per l’acquisto del Mac Studio su Monclick. A sorpresa, il noto e-commerce italiano ha scelto di scontare di 350 euro il prezzo del super computer firmato Apple, portandolo da 2.420,99 euro a 2.073,99 euro. E se pensi che sia un prezzo fuori portata e fuori logica devi sapere due cose: la prima è che puoi acquistarlo in 10 rate a interessi zero da 207 euro al mese, la seconda è che si tratta di un dispositivo di gran lunga superiore al Mac Pro e ad altre workstation oggi sul mercato.

Mac Studio: la maxi offerta di Monclick ti fa risparmiare 350 euro

Se per dimensioni si può paragonare vagamente al Mac Mini (o per meglio dire due Mac Mini posizionati uno sopra l’altro), per potenza non c’è assolutamente gara. Anche se montato troviamo il processore M1 Max anziché M1 Ultra. Tale è la potenza in grado di sprigionare da mettere in difficoltà gli stessi professionisti che lo hanno recensito provandolo a mettere sotto stress. Insomma, Apple ne ha combinato un’altra delle sue, realizzando un dispositivo unico nel suo genere e capace di porsi come unico punto di riferimento.

Il modello in offerta su Monclick è il Mac Studio con disco SSD da 512GB e 32GB di RAM, M1 Max a 10 core. Nonostante le dimensioni esigue, sul retro monta 4 porte Thunderbolt 4 fino a 40 Gbps, 2 porte USB-A fino a 5 Gbps, 1 porta HDMI, 1 porta Ethernet a 10 Gigabit e 1 jack audio professionale da 3,5mm. Davanti invece c’è uno slot per SDXC card (UHS-II) e 2 porte USB-C fino a 10 Gbps.

Se sei un freelance, un creatore di contenuti o un professionista che lavora nel settore video, audio o grafica, e sei spesso fuori casa, allora il Mac Studio è la macchina ideale che, al prezzo in cui è in vendita, ti sembrerà perfino economica. Approfitta del maxi sconto di Monclick da quasi 350 euro (per la precisione 347 euro) e cambia definitivamente vita con la tua professione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.