Mac Studio: il nuovo modello non riceverà i processori M2

Apple non lancerà a breve una versione aggiornata del suo Mac Studio. Il motivo è semplice: l’azienda non vuole cannibalizzare le vendite del futuro Mac Pro, il desktop di nuova generazione prossimo al lancio. Secondo Mark Gurman infatti, è improbabile che la compagnia rilasci un Mac Studio con M2 Ultra nel breve periodo.

Nel corso della sua ultima edizione di “Power On”, il giornalista ha ribadito la somiglianza del futuro Mac Pro con Apple Silicon con l’attuale Mac Studio (sul versante delle funzionalità). La mela potrebbe attendere anche un anno o due prima di commercializzare un nuovo desktop di fascia medio-alta.

Ecco le parole di Gurman in merito:

Non anticiperei l’introduzione di un Mac Studio nel prossimo futuro. Il prossimo Mac Pro ha funzionalità molto simili a Mac Studio e aggiunge il chip M2 Ultra anziché M1 Ultra. Quindi non avrebbe senso per Apple offrire contemporaneamente un M2 Ultra Mac Studio e un M2 Ultra Mac Pro. È più probabile che Apple non aggiorni mai il Mac Studio o tenga duro fino alla generazione M3 o M4. A quel punto, l’azienda potrebbe essere in grado di differenziare meglio il Mac Studio dal Mac Pro.