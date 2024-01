Mac Studio con M3 ultra arriverà a breve, ma non ci sarà un nuovo Mac Pro

Secondo quanto apprendiamo in queste ore, sembra che nel 2024 non vedremo alcun nuovo Mac Pro; al contrario, arriverà una versione speciale del Mac Studio con Apple Silicon M3 Ultra. A dirlo un nuovo rapporto proveniente dalla società di ricerca taiwanese TrendForce che cita ICsmart e che prevede che l’ammiraglia della line-up della mela sarà presentata per metà anno. In poche parole, sembra che il computer desktop per i professionisti verrà aggiornato fra poco, verosimilmente durante il primo keynote dell’anno. Giusto come “remind me”, segnaliamo che il gadget è stato dotato di M2 Max e M2 Ultra a giugno del 2023.

Mac Studio con M3 Ultra: cosa sappiamo?

Inoltre, il Mac Pro è l’unico computer della mela che possiede il chip MX Ultra insieme al Mac Studio, ma fa parte di una categoria superiore, anche se poi, a detta di molti, conviene investire in quest’ultimo approfittando di un prezzo più vantaggioso. Ma per quale motivo l’iterazione Pro della gamma non riceverà il SoC Ultra quest’anno?

Curiosamente poi, TrendFroce afferma che il chip M3 Ultra sarà costruito con il processo costruttivo N3E di TSMC, proprio come il prossimo chipset A18 che vedremo nella line-up Pro di iPhone 16. Giusto per chi non lo sapesse, gli attuali M3, M3 Pro e M3 Max sono stati realizzati con il nodo architettonico N3B, mentre l’N3E è una versione migliorata dell’architettura next-gen del colosso taiwanese. Ci aspettiamo prestazioni leggermente superiori e una resa produttiva più elevata. C’è da dire che in casa Apple oramai si fa un po’ di confusione con tutti questi chipset e questi PC così simili fra loro.

