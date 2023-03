Mac Pro: il debutto sembra essere alle porte

In queste ore si è tenuta un’intervista con il giornale India Today, dove i dirigenti di Apple hanno parlato del futuro Mac Pro in uscita a breve. Non di meno, l’azienda ha fatto nuovi riferimenti alla durata della batteria degli Apple Watch.

Mac Pro (2023): cosa sappiamo ad oggi?

Uno dei dirigenti della mela, Borchers, ha appena riferito che l’OEM di Cupertino intende portare avanti i suoi piani e completare così ili trasferimento alla piattaforma operativa Apple Silicon abbandonando gradualmente tutte le soluzioni con SoC Intel. Il desktop più potente del mercato è in fase di sviluppo e arriverà a breve. Ecco un estratto dell’intervista:

Crediamo fermamente che il silicio Apple possa alimentare e trasformare le esperienze dal MacBook Air fino al Mac Studio. Siamo stati molto chiari fin dall’inizio sul fatto che il nostro obiettivo è portare la nostra intera linea di prodotti ad Apple Silicon. Ed è qualcosa che intendiamo fare.

Inoltre, Borchers, durante la chiacchierata, ha ammesso che Apple Watch è un prodotto unico ma che potrebbe disporre di una batteria più grossa e duratura. Una delle risposte a questa “problematica” (chiamiamola così), sarebbe quella di aggiungere una ricarica rapida ancora più veloce. Intanto la società inserisce nuove features per lo sport e per la salute che ne aumentano la versatilità ma riducono, al tempo stesso, l’autonomia del device.

Infine, ha spiegato che il Mac mini è un prodotto pensato per avere un form factor ridotto; l’altro invece, offre maggiore flessibilità, una connettività superiore per le prestazioni ed è dedicato ad un altro target di utenti.

Se state cercando un laptop premium potente e versatile per la vostra attività, vi suggeriamo l’acquisto del MacBook Pro 14″ su Amazon a soli 2461,99€ con spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è eccezionale.

