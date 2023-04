Mac Pro e Mac Studio: il debutto è stato rinviato, di nuovo

Il prossimo Mac Pro con processori Apple Silicon non arriverà presto; secondo quanto si apprende dalle recenti indiscrezioni emerse in rete, il desktop più potente del marchio di Cupertino non verrà annunciato alla WWDC. Inoltre, sembra che l’aggiornamento del Mac Studio sia stato posticipato fino al lancio delle iterazioni M3 dei SoC proprietari. A riportare questi dati ci ha pensato il noto insider Mark Gurman.

Mac Pro e Mac Studio: cosa sappiamo ad oggi?

All’interno dell’ultimo episodio del podcast The MacRumors Show, il giornalista di Bloomberg ha riferito che si aspetta di vedere il Mac Pro entro la fine dell’anno, anche se è scettico riguardo un evento lancio alla WWDC, la conferenza di giugno dedicata agli sviluppatori. Questo potrebbe portare ad un notevole ritardo della macchina da lavoro della società, anche se non c’è ancora una data di annuncio nell’aria. Ha aggiunto poi che il Mac Studio non M2 non arriverà mai; al contrario, vedremo la nuova iterazione direttamente con le piattaforme M3 Max e Ultra.

Fra poco invece dovremmo conoscere il MacBook Air da 15 pollici, un laptop eccezionale che avrebbe dovuto veder la luce già nel 2022 ma che adesso è pronto per la commercializzazione globale. Disporrà dell’M2 mentre il modello da 13″ dovrebbe venir aggiornato presto alla soluzione successiva. Oramai il ciclo di aggiornamento dei PC di Apple sembra essere diventato alquanto caotico. Sono tutti eccezionali, assolutamente, ma oramai i modelli diventano tanti e cominciano a cannibalizzare le vendite in casa. Ad esempio, l’attuale MacBook Air da 13″ con M2 del 2022 è un best buy su tutti i fronti. Oggi lo comprate a soli 1239,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Si tratta della variante con 8 GB di memoria unificata e 256 GB sull’SSD interno super veloce. Costa poco ma offre tanto, ma volendo, sappiate che ci sono altri device della compagnia fantastici da acquistare: il Pro da 13″, il Pro da 14″ con M1 Pro e così via.

