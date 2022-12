Mac Pro è ancora in fase di test, ma non avrà il processore M2 Extreme

Il nuovo Mac Pro è ancora in cantiere presso Apple; a ribadirlo è Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg che aggiunge anche che non disporrà del processore Apple Silicon M2 Extreme di cui tanto si parla in rete.

Sappiamo che l’OEM di Cupertino sta continuando a testare il nuovo desktop premium per il mercato dei professionisti; l’erede dell’attuale Mac Pro con SoC Intel Xeon (arrivato nel 2019) ancora tarda a farsi vedere ma sembra che la mela abbia abbandonato i piani per una configurazione di fascia altissima. In poche parole, sarà sì “estremo”, ma potrebbe contenere solo SoC Apple Silicon Ultra.

Mac Pro: lo vedremo nel 2023?

Cerchiamo di fare il punto; nel corso della sua ultima newsletter, Mark Gurman ha affermato che il Mac Pro con M2 Ultra avrà una CPU fino a 24 core, una GPU fino a 76 core e ci potrebbero essere fino a 196 GB di RAM.

Come per il modello attuale, il nuovo computer avrà la possibilità di espandere la memoria interna, lo spazio di archiviazione e altri componenti chiave, proprio come desiderano i professionisti che acquistano una macchina super costosa e si aspettano di mantenerla nel tempo.

Per il modello M2 Extreme però, Gurman suggerisce che una piattaforma M2 Extreme potrebbe essere troppo costosa per l’azienda, nonché troppo complessa a livello di produzione. Ecco quanto ribadito dal giornalista:

Sulla base dell’attuale struttura dei prezzi di Apple, una versione M2 Extreme di un Mac Pro costerebbe probabilmente almeno $ 10.000 — senza altri aggiornamenti — rendendolo un prodotto straordinariamente di nicchia che probabilmente non vale i costi di sviluppo, le risorse ingegneristiche e la larghezza di banda di produzione richiederebbe.

Se volete fare un buon affare oggi su Amazon, vi suggeriamo l’acquisto del MacBook Pro da 14″ (2021) con processore M1 Pro a soli 2162,33€ con spese di spedizione gratuite incluse. E uno dei laptop più potenti del mercato, nonché uno dei più equilibrati con un rapporto qualità-prezzo invidiabile. Se volete il top del top nell’ambito “pro consumer”, lui è il computer giusto da comprare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.