Mac Pro con M2 Ultra: quanto è potente?

Il Mac Pro con chip Apple Silicon M2 Ultra è da poco stato svelato. È uno dei computer più incredibili di sempre ma ora vogliamo porci una domanda: quanto è potente? Rispetto al Mac Pro con processori Intel… come va?

Andiamo con ordine: l’OEM di Cupertino continua a rilasciare SoC costruiti con l’architettura ARM di nuova generazione; le ultime uscite sono gli M2 Pro, Max e Ultra. Li troviamo solo nella gamma di punta della compagnia. Di tutti i modelli di PC usciti però, il Mac Pro ha suscitato un gran clamore. È un device eccezionale, incredibile, ma analizziamolo con calma.

Mac Pro (2023) con M2 Ultra: il più potente di tutti

Questa macchina da lavoro è un potentissimo computer pensato solo per le aziende, per i professionisti dell’immagine, dell’audio, del video, per i programmatori, per chi fa rendering 3D e non solo. Arriva con il chip M2 Ultra, il più potente SoC mai costruito dall’azienda di Cupertino. Troviamo una CPU a 24 core, una GPU spaziale e un Neural Engine a 32 core.

Stando ai recenti benchmark emersi su Geekbench, scopriamo che il Mac Pro con M2 Ultra ha ottenuto un punteggio record di 2.794 nel test single-core e di 21.453 nel multi-core. In poche parole, è drasticamente più potente della vecchia generazione. Per completezza, ricordiamo che Mac Pro con Intel arrivava a 1378 punti nel single core e 10390 nel multicore. Vediamo un aumento di potenza anche rispetto all’M1 Ultra con un upgrade del 20% sul single core e del 25% sul multicore.

Come il vecchio SoC, anche questo combina due SoC in uno (due M2 Max, per la precisione) mediante tecnologia UltraFusion. Costa più di 8000€ da noi, anche se in America parte da 6999$, una cifra considerevole. Se volete un Mac a buon mercato invece, vi consigliamo il Mac mini M1 a soli 599,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

